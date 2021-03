El año de Eugenio Suárez pinta para ser redondo

beisbol grandes ligas

Domingo 14| 2:36 pm





Gonzalo Urgelles R.

[email protected]

Mucho se habla, actualmente, de Eugenio Suárez y su pérdida de peso, el estar más estilizado y

más ágil en sus movimientos defensivos; que si puede volver a sus orígenes en el campocorto o si

seguirá en la antesala.

Para otros el tema del momento es que el guayanés, con su swing del avión, avisó que va en busca

del medio centenar de cuadrangulares que se le hizo esquivo en 2019.

“Este año mi meta es romper mi propio récord; creo y siento que será una temporada especial

para mí. Voy por 50 jonrones, no sé si lo voy a lograr o no, pero voy por los 50”, sentenció el

infielder criollo.

Sin embargo, de lo que nadie está hablando es de las cifras redondas que podría estar alcanzando

‘Bolibomba’ Suárez en 2021.

El ‘7’ de los Rojos de Cincinnati está a 213 imparables de alcanzar los 1000; ciertamente esto

implicaría que establezca su mejor temporada en este departamento, pero no luce descabellado

luego de sus declaraciones, donde afirma sentirse bien y que no está contento con sus números de

2020. “Soy mejor que eso. No soy un bateador de .200. Trabajé tan duro en la temporada baja,

que quiero ver los frutos. Creo que este va a ser mi año”.

Asimismo, de lograr su meta, ‘Geno’ dejaría atrás los 200 jonrones de por vida, pues en este

momento acumula 162 bambinazos. Además, está a 32 carreras empujadas de las quinientas, y

necesita pisar el plato 65 veces, para llegar a la misma cifra en el departamento de anotadas.

Sin lugar a dudas, el 2021 podría convertirse en un año redondo para Eugenio Suárez.