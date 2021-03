Gleyber se luce en el estreno de pretemporada

beisbol grandes ligas

Gonzalo Urgelles R. / [email protected]

Concentrado en los Entrenamientos de Primavera y con las miras puestas en la temporada 2021, para Gleyber Torres las críticas por su bajo rendimiento y sus problemas físicos, así como su baja producción y sus dificultades con el guante son cosa del pasado.

“Estaré listo para la temporada y me prepararé bien. Estoy trabajando duro para estar listo para ganar en la primavera y en la temporada regular”, sentenció el –para malestar de algunos– shortstop titular de los Yanquis de Nueva York.

En 2020, el infielder se vio afectado por un par de lesiones que lo hicieron perderse algunos juegos, además de dificultarle entrar en ritmo con el madero. El gerente general de la organización, Brian Cashman se mostró despreocupado entorno a eso y afirmó que Torres no estaba en su mejor forma.

“Mi 2019 fue maravilloso. No me lesioné una temporada larga. En 60 juegos el año pasado, tuve lesiones”, señaló Torres. “No me sentí cómodo en el plato, estaba tratando de arreglar demasiadas cosas. La gente no sabía eso, pero me estoy preparando para estar un poquito más fuerte”, destacó el ‘De Caracas’.

El venezolano ya comenzó a dejar que su bate y su guante sean los que hablen por él, y en ambos casos lo que se tiene que decir es bueno; pues el ‘25’ de los neoyorquinos conectó un sólido doblete por la izquierda, además de lucir en las paradas cortas ante un roletazo conectado por, el cubano, Lourdes Gurriel Jr.