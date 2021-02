Temporada de MLB programada para comenzar con Yankees-Jays, Tigers-Indians

beisbol grandes ligas

Jueves 11| 6:12 pm





NUEVA YORK. La temporada de Grandes Ligas está programada para comenzar el 1 de abril con los Yankees de Nueva York recibiendo a Toronto y Detroit recibiendo a Cleveland, como parte de un calendario de 15 juegos para el día inaugural.

Major League Baseball anunció su calendario inicial para 2021 el 9 de julio pasado y lo actualizó el jueves con los horarios de los juegos. El calendario prevé que cada equipo juegue su primer partido el mismo día por primera vez desde 1968.

Los cuatro primeros partidos están programados para ser televisados por ESPN, comenzando con los Tigers-Yankees a la 1:05 pm (hora estándar del este). Los Dodgers de Los Ángeles están en Colorado a las 4:10 p.m., seguidos por los Mets de Nueva York en Washington a las 7:09 p.m. y los Medias Blancas de Chicago en los Angelinos de Los Ángeles a las 10:05 p.m.

Otros abridores son Cleveland en Detroit a la 1:10 pm; Baltimore en Boston y Minnesota en Milwaukee a las 2:10 pm; Pittsburgh ante los Cachorros de Chicago a las 2:20 pm; Atlanta en Filadelfia a las 3:05 pm; St. Louis en Cincinnati, Texas en Kansas City, Tampa Bay en Miami y Arizona en San Diego a las 4:10 pm; y Houston en Oakland y San Francisco en Seattle a las 10:10 pm

La temporada regular está programada para finalizar el 3 de octubre, y todos los juegos están programados para comenzar simultáneamente poco después de las 3 pm EDT.

Entre los juegos de la temporada regular se encuentran Colorado en Los Angeles Dodgers el 15 de abril en el Día de Jackie Robinson; los New York Yankees contra los Chicago White Sox en Dyersville, Iowa, el 12 de agosto en el juego Field of Dreams, y los Angels contra Cleveland el 22 de agosto en Williamsport, Pennsylvania, en el Little League Classic.

El Juego de Estrellas está programado para el 13 de julio en Atlanta. Los Yankees reciben a Boston en el único juego programado para el 15 de julio, el último día del receso del Juego de Estrellas para la mayoría de los equipos.

Los Yankees y los Mets se enfrentan por primera vez en el aniversario de los ataques del 11 de septiembre en el Citi Field.

Los jugadores rechazaron una propuesta de los equipos para retrasar el día de apertura hasta el 28 de abril y recortaron el calendario de cada equipo de 162 juegos a 154. Los entrenamientos de primavera están programados para comenzar el próximo miércoles.

La temporada pasada se redujo a 60 juegos programados por equipo debido a la nueva pandemia de coronavirus, que provocó un retraso en el día de apertura del 26 de marzo al 23 de julio. AL Este contra NL Este, AL Central contra NL Central, AL Oeste contra NL Oeste.

MLB intentó que todos los equipos jugaran el día inaugural en 2018, cuando dos juegos se pospusieron debido al mal tiempo, y el año pasado, cuando la pandemia provocó la cancelación de todo el calendario. AP