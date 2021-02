Venezolano Yoel Romero repunta su carrera con filial de los Mets

beisbol grandes ligas

Lunes 1| 2:31 pm





Kelvin Chirinos

Kchirinos1144gmail.com

La constancia, el trabajo duro, y la perseverancia, han sido características fundamentales en el juego del prospecto venezolano Yoel Romero, quien pertenece a la filial de ligas menores de los Mets de Nueva York y, en Venezuela, es actual ficha de los Leones del Caracas.

Romero es un joven nacido en Caracas-Venezuela, en 1998. A sus 22 años de edad ha jugado cinco temporadas primaverales y veraniegas.

La proyección del capitalino se vio afectada por la llegada del coronavirus, no obstante, ha expresado que se ha mantenido trabajando para llegar a tono en la venidera campaña que disputará con los neoyorkinos.

- ¿A qué edad empezaste a jugar béisbol?

- Desde pequeño. Mi papa jugó béisbol y me llevaba a los estadios todo el tiempo, entonces me gustó el deporte desde niño.

- ¿Cómo has visto tu crecimiento deportivo?

- Al principio no comencé muy bien, pero me he mantenido trabajando constantemente para mejorar todos los días. En el transcurso de estas temporadas he visto la mejoría en mi juego, aunque es un proceso bastante complejo porque cada persona tiene un proceso distinto de aprendizaje.

El infield confesó haber tenido momentos de bajo rendimiento en los que se veía presionado a trabajar más fuerte para mejorar su juego, y sus familiares fueron de vital importancia para ir superando cada uno de esos imprevistos. “Considero que el aspecto familiar es lo más importante. Mi familia siempre me ha apoyado en todo este proceso”. Asimismo, aseveró que la familia puede ser un punto clave para el éxito en cualquier disciplina deportiva.

- En esos momentos de bajo rendimiento, ¿qué consejo recibiste para enfocarte en el juego?

- Que nunca me conformara, que siempre fuese por más y diera lo mejor de mí en cada juego. Comprendí que la constancia, la disciplina y, el no conformarse son cosas importantes para cumplir mi meta que es llegar a grandes ligas.

- Con la llegada de la COVID-19 ¿Cómo cambió tu rutina de trabajo?

- Sinceramente, ha sido todo un reto. Sin embargo, durante esta estadía en Venezuela estoy trabajando primordialmente en mi físico para cuándo inicie la temporada poder rendir todo el año y el cuerpo no se vea tan afectado.

- ¿Cuál es el próximo objetivo en tu carrera?

- Seguir trabajando duro, mantenerme sano, mejorar constantemente mi juego hasta llegar a la gran carpa.

Con una amplia sonrisa, el capitalino habló acerca del sueño de jugar en el “Big Show” contra su hermano menor, el también prospecto venezolano Noelberth Romero, quien pertenece a la filial de ligas menores de los Orioles de Baltimore.

“Yo sueño con jugar en contra de él, sería algo demasiado bonito porque es ver su crecimiento, su trabajo, ver cómo también alcanzó sus metas. Sería increíble”. Análogamente, destacó que cuando ambos están en Venezuela entrenan juntos y se apoyan mutuamente, expresó.

El prospecto no desaprovechó la oportunidad para hablar de la enseñanza del béisbol para que los más pequeños o aquellos que aún no han firmado puedan alcanzar sus metas.

“Es bastante gratificante enseñar a los más chamos porque cuando yo tenía esa edad también quería jugar béisbol profesionalmente. Cuando veía a un jugador ya consolidado me daban más ganas de seguir trabajando para alcanzar mis objetivos”, dijo.

Como dato de interés, Romero en el año 2017 logró erigirse como Jugador Más Valioso (MVP) de la Summer League.