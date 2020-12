Vizquel sumó dos votos más y se acerca al 55 por ciento

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Omar Vizquel sumó dos votos más este jueves de cara al Salón de la Fama, en un camino que ya tiene divulgados 33 sufragios, con lo cual subió su porcentaje a 54.5 (18 de 35), poco más de tres con respecto al miércoles.

Los cronistas David Haugh y Greg Cote incluyeron al excampocorto venezolano en sus boletas. El primero lo sumó junto a Andruw Jones, Scott Rolen, Curt Schilling y Billy Wagner, mientras que el segundo va en el grupo de Barry Bonds, Roger Clemens, Todd Helton, Manny Ramírez, Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa y Wagner.

De hecho, aparece entre los votos que pudieran ser “ganadores”. En cambio, Bob Abreu no sacó votos y bajó a 15.2, más del diez por ciento por encima de quedarse afuera de la boleta en 2021.

Poco a poco, “Manos de Seda” va en recuperación, aunque todavía necesita un 20.5 por ciento de votos para estar en la línea que lo añade al nicho de Cooperstown. Aunque el camino es largo para llegar hasta allí, todavía.

With 33 ballots revealed/~8.3% of the vote known:



No candidate >= 75%

Bonds - 69.7%

Clemens - 69.7%

Schilling - 66.7%

Rolen - 60.6%

Vizquel - 54.5%

Helton - 51.5%

Ramírez - 48.5%

Wagner - 39.4%

Sheffield - 33.3%

Jones - 30.3%

Pettitte - 27.3%

Sosa - 21.2%

Abreu - 15.2%