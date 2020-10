Gleyber Torres supera al eterno capitán

beisbol grandes ligas

Gleyber Torres protagonizó una jornada histórica en su carrera en el primer juego de playoffs de los Yanquis de Nueva York.

En la victoria de los mulos 12-3 contra los Indios de Cleveland, Torres hizo algo que Derek Jeter nunca hizo, convirtiéndose en el primer campocorto de los Yanquis con al menos cuatro hits y tres carreras empujadas en un juego de postemporada, según Katie Sharp. Torres tuvo una noche perfecta en el plato, registrando tres sencillos, un cuadrangular y una caminata.

Después de salir de una temporada de 38 victorias a los 22 años en 2019, Torres tuvo una brutal temporada regular de 2020. En 42 partidos, alcanzó un .243 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas. Luchó en el campo con nueve errores y terminó con un porcentaje de campo de .933.

Pero Torres parecía inspirado después de una charla con Brett Gardner, que no estaba emocionado con su propia actuación en la temporada regular.

"Antes del partido, tuve una muy buena conversación con Gardner", dijo Torres. "Me dio muy buenos consejos. Básicamente, me dijo que durante la temporada no hicimos un buen trabajo como jugadores. Yo me sentí igual, pero también me dijo que el beisbol te da otra oportunidad, así que estamos empezando nuevos juegos”.