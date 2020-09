VIDEO Y FOTOS: Abreu, logra récord como cubano en Medias Blancas

Orestes “Minnie” Miñoso y Alexei Ramírez son sólo dos de muchos cubanos que han vestido el uniforme de Medias Blancas de Chicago, y dos de los jugadores de posición que han jugado en postemporada con el club.

Sin embargo, el martes (29 de septiembre) en el Juego 1 de la Serie del Comodín entre Chicago y Atléticos de Oakland, José Abreu se convirtió en el primer bateador nacido en Cuba en conectar un jonrón en postemporada por los Patipálidos, disparando un bombazo de dos carreras frente al peruano-venezolano Jesús Luzardo en la tercera entrada.

Abreu, firmado a un nuevo contrato de tres años con Medias Blancas previo a la campaña del 2020, es un fuerte candidato a Jugador Más Valioso de la Liga Americana tras encabezar las Grandes Ligas en empujadas (60) y el Joven Circuito en hits (76) durante la temporada regular. En total, bateó .317/.370/.617 (líder en slugging) con 19 cuadrangulares. | MLB.ES

