VIDEO: Asdrúbal Cabrera da cuadrangular en nueva derrota de Nacionales

WASHINGTON. Adam Duvall y Ozzie Albies conectaron sendos jonrones de dos carreras ante Max Scherzer y los Bravos de Atlanta vinieron de atrás para vencer el domingo 8-4 a los Nacionales de Washington.

Kyle Wright lanzó seis innings en su primera victoria en Grandes Ligas al ayudar a Atlanta a llevarse tres de sus cuatro duelos ante Washington.

Los Nacionales ganaban 4-2 al llegar a la sexta entrada y Scherzer de antemano había realizado 104 lanzamientos. El manager Dave Martínez envió al montículo al tres veces ganador del Cy Young para iniciar el inning, y lo mantuvo después de sacar un elevado de out de Dansby Swanson y permitir un sencillo de Nick Markakis.

Dos lanzamientos después, Duvall conectó su 14to jonrón, a lo profundo del jardín central. Pese a ello, Martínez no cambió de pitcher, y Austin Riley pegó un sencillo al derecho antes que Albies agregara su tercer bambinazo de la campaña, un batazo al fondo del central.

Scherzer (4-3) recetó 10 ponches en labor de 119 lanzamientos durante cinco entradas y un tercio. Recibió seis carreras por primera vez desde que concedió siete a Miami el 20 de abril de 2019.

Wright (1-4), que llegó al encuentro con foja de 0-7 y efectividad de 7.86 en 16 actuaciones en su carrera, otorgó tres carreras limpias y ocho hits, y ponchó a cuatro, en seis episodios.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 4-1 con una remolcada. El venezolano Ronald Acuña Jr. de 5-0.

Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto y Víctor Robles, ambos de 4-1 con anotada. El venezolano Asdrúbal Cabrera de 3-1 con anotada e impulsada. / AP

NOTA DEL EDITOR: 'Cabby' soltó el sexto cuadrangular de la campaña y llegó a 23 remolcadas este año.

