Para Carlos Hernández, hacer batería con Salvador Pérez es "un sueño"

CARACAS. Uno de los grandes estrenos que ha tenido la promoción 2020 de venezolanos en Grandes Ligas lo protagoniza Carlos Eduardo Hernández, lanzador guayanés que se estrenó en el primer día del mes de septiembre con Reales de Kansas City, novena en la que podría realizar una batería con el estelar receptor criollo Salvador Pérez, todo un anhelo para él.

El derecho posee 6.1 innings y una efectividad de 1.42 desde su debut contra Indios de Cleveland, en un duelo en el que actuó por espacio de tres entradas y dos tercios, con solo dos innings permitidos y dos ponches propinados. “Gracias a dios por ahora los números están bien, mis actuaciones en Grandes Ligas han sido buenas y siempre trabajando al 100 por ciento”, dijo en una entrevista a Meridiano.Net.

Pero ese impacto no será completo hasta que vea en el home plate al “Niño”, quien se está recuperando de molestias oculares que lo tienen fuera desde hace semanas. “En el momento que me agarré un bullpen o me quetchee un juego es un sueño también, una meta más cumplida, es uno de los mejores catchers de la MLB”, dijo el serpentinero de 23 años.

Carlos Hernández comenzó su trayectoria en Estados Unidos con 20 calendarios cumplidos, en 2017. Saltó de la categoría Rookie a Clase A al año siguiente y ya en 2019 actuó en las categorías citadas. Por lo que sin pasar por Doble A ni Triple A pudo alcanzar el grado de ligamayorista.

“La verdad que es una sensación que no sé cómo explicarla con palabras y este es el resultado de tanta dedicación y esfuerzo y sacrificio que hoy en día he podido lograr llegar a las Grandes Ligas”, expresó sobre cómo quemó tan rápido las etapas, quien fue un excelso abridor en las granjas reales.

Solo lanzó 42 encuentros, de los cuales 41 los trabajó como abridor. En 199.1 capítulos, fue capaz de abanicar a 212 bateadores, pese a tener floja de diez victorias y 14 derrotas. Su WHIP fue de 1.344 y permitió 194 imparables, y 20 cuadrangulares. Pero en la Gran Carpa no se la han botado todavía y solo ha concedido dos boletos.

“Cada vez que salgo al terreno trató de darlo todo. Sin importar resultados porque eso uno no lo controla, uno sale a dar lo mejor y espera que los resultados sean buenos”, expresó el tirador, quien en Venezuela pertenece a Leones del Caracas

Grandes aliados

No solo es un sueño para él que “Salvy” sea su careta en algún encuentro, sino que tenerlo dentro del equipo representa una gran satisfacción por el aporte que da al grupo, siendo uno de sus líderes. “He tenido un par de palabras y cada vez que tengo oportunidad de preguntarle algo, le pregunto y hablamos. Hemos establecido una comunicación buena”.

Además, es toda la novena la que se beneficia del buen ambiente que genera el valenciano, según Hernández. “No solo conmigo sino con todas las personas, el equipo, le gusta comunicarse, hablar e interactuar”, destacó, mientras que también elogiaba a Edward Olivares, una de las firmas de Reales en los días límites de cambios.

El jardinero caraqueño llegó a Kansas City y no ha parado de batear, con promedio de .364 en 22 turnos, además de un cuadrangular, un doble, cuatro impulsadas y tres anotadas. “Ha llegado Olivares, bateando, gracias a dios las cosas le están saliendo bien. El trato a los criollos es bueno”, acotó el pitcher bolivarense.

Pero no solo los venezolanos le ayudan, también el mánager del equipo Mike Matheny, el cual ha incrementado la confianza en su incipiente ficha. “Me la llevo bien gracias a dios, creo que por mi forma de ser y competir cada vez que me subo al montículo le ha gustado, la confianza se va ganando con el tiempo y cada vez que pitcho me estoy ganando la confianza del mánager”.

Aunque aseguró que todo tomará su tiempo para lograr ser un brazo dentro de las estrategias principales del expiloto de Cardenales de San Luis, sabe que el buen comportamiento también lo ayudaran además de las estadísticas. “Con lo que uno va a haciendo dentro del terreno, también fuera, porque eso llama mucha la atención de las personas, como te portas dentro y fuera”, abundó el caraquista.

Y en esa línea, ha establecido una buena comunicación con los caretas del club, sus grandes valedores en el par de choques que tiene en sus cuentas. “tienen experiencia y me siento en confianza cada vez que subido al morrito, cuando veo que me piden un pitcheo que en verdad me da resultados positivos y eso es lo que estoy usando ahorita, me he dejado guiar y hasta ahora me ha funcionado”.

Planes futuros

El lanzador todavía desconoce qué planes posee la gerencia y el cuerpo técnico de Kansas City con él, pero pretende que a través de sus presentaciones en el morrito puedan convencerlos a ellos no solo de quedarse en la plantilla grande, sino de iniciar juegos en MLB, otro objetivo en la mente.

“Es una temporada corta y casi se va a terminar, entonces que tenga la organización conmigo. Solo me queda esperar si me dan la oportunidad de volver a abrir un juego y demostrar, que me vaya bien. Me gusta abrir un juego, ser abridor, pero la decisión la toman ellos”, comentó al respecto el criollo 12 en debutar esta campaña.

Siendo uno de los valores melenudos para el futuro, tiene una deuda pendiente que es poder hacer su debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, hecho que las circunstancias actuales no lo han permitido.

“Logré una de las partes fundamentales que es llegar a Grandes Ligas y ya estamos aquí. Las ganas que tengo de jugar en Venezuela son grandes pero estoy esperando la oportunidad, que la organización me den el permiso de jugar allá y debutar, para mí sería un gran orgullo debutar en mi país”, avisó Carlos Hernández, homónimo de una de las leyendas de los capitalinos, receptor en la década de los 90’s y piloto a mediados de los 2000’s.

De momento y con el récord actual de Reales (16-28), que los ubica en la última posición de la División Central de la Liga Americana, punto y aparte una de las más competitivas en la actualidad en Grandes Ligas, probablemente dar rodaje al talento joven se convierta en una prioridad para este conjunto.