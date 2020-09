VIDEOS: Acuña Jr. regresó y la volvió a desaparecer, dos veces

FREDDY PERDOMO | JUAN SALVADOR MUÑOZ

Ronald Acuña Jr. sigue demostrando su talento ofensivo y su potente bateo luego de conectar un jonrón en solitario (en su primer turno) en su regreso al gran diamante con Bravos de Atlanta en el duelo de este viernes 4 de septiembre enfrentando a Nacionales de Washington.

El venezolano reapareció luego de cinco días de ausencia por presentar rigidez en la corva y lo hizo de la mejor forma posible, conectándole un cuadrangular al abridor Austin Voth en el primer inning para llegar de esta forma a los seis tablazos en la temporada 2020, en ese momento.

Lo mejor estaba por venir. En el cuaro episodio, nuevamente contra Voth, el bateador derecho la desapareció del parque para que arribar a siete bambinazos. Además, terminó el juego de 3-2, con trío de carreras fletadas (13), con tres anotadas y una base por bola recibida.

Todo parece que al jardinero le sienta bien reaparecer después de un tiempo, ya que Acuña regresó al lineup de Bravos hace una semana y luego de 16 días de inactividad por una lesión y ahí también conectó un cuadrangular en su primer turno.

Acuña Jr. lideró la paliza 7-1 de Atlanta contra Washington, actual monarca de la MLB. El ganador fue el relevista Darren O'Day (3-0) al lanzar el quinto episodio sin permitir carreras y tolerar un inatrapable. La derrota recayó en Voth (0-5) después que fue explotado con cinco anotaciones y siete petardos, con dos boletos y cinco ponches propianos.

Por Nacionales, Asdrúbal Cabrera se fue de 3-1 con anotada.

Por Bravos, el campocorto Dansby Swanson contribuyó al irse de 4-2, tres impulsadas (24) al tronar con su sexto cuadrangular de la contienda.

