Olivares tuvo un productivo estreno con Reales de Kansas City

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. El jardinero Edward Olivares tuvo un buen estreno como jugador de Reales de Kansas City, luego de llegar a esta novena vía cambio el fin de semana pasado y tras ser activado este jueves, al duplicar y anotar dos carreras en la derrota de la novena frente a Medias Blancas de Chicago 11-6.

Luego de irse de 15-1 en sus últimos siete encuentros con Padres de San Diego, ahora tiene un nuevo aire y empezó con buen pie su etapa “real”. El caraqueño subió su promedio a .205 y llegó a seis anotadas.

Pero los ‘patiblancos’, que están en una apasionante lucha por el liderato de la División Central de la Liga Americana, contra Indios de Cleveland y Mellizos de Minnesota, no fallaron y se basaron en una gran ofensiva con Tim Anderson y José Abreu, quienes remolcaron cinco de las 11 rayitas.

Chicago quedó con récord de 23 victorias y 15 derrotas, mientras que Kansas City cierra la división con floja de 14-24.

A couple hits and a couple runs for Oli in his team debut.#AlwaysRoyal pic.twitter.com/tWh5XTisQK