Miguel Yajure tuvo un debut dominante e histórico con Yanquis

REDACCIÓN MERIDIANO | @meridianoonline

El lanzador venezolano Miguel Yajure debutó en la temporada 2020 de las Grandes Ligas, este lunes, con el uniforme de Yanquis de Nueva York y su actuación fue destacada e histórica. Brilló por su labor monticular y marcó hito con el número que utilizó.

Referente a su labor, el criollo lanzó tres episodios sin permitir ni hits ni carreras, concedió tres boletos y ponchó a dos rivales. De sus 49 lanzamientos, 27 fueron en strike. Por lo que generó bastante entusiasmo su aporte en el cuerpo de pitchers de Nueva York.

Por su parte, hizo historia al convertirse en el primer jugador de las Grandes Ligas en usar el número 89, después de debutar contra Rays de Tampa Bay para convertirse en el criollo 423 en la Gran Carpa.

Al final, el compromiso lo ganó la novena de Florida por 5-3 gracias al aporte del surcoreano Ji-Man Choi, quien se fue de 3-3, conectó su jonrón tres de la campaña, con tres impulsadas, dos anotadas y recibió dos boletos.

FOTO:

The first ever #89 in MLB history, Miguel Yajure, works a six-pitch 1-2-3 inning in his MLB debut! pic.twitter.com/uCpOjW7aLR