Ronald Acuña Jr. vuelve este miércoles a la acción con Bravos

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Bravos de Atlanta volvió a poner este martes 25 de agosto en su alineación al venezolano Ronald Acuña Jr. luego de superar su lesión en la muñeca, sin embargo el juego contra Yanquis de Nueva York se pospuso por lluvia, por lo que este miércoles es que verá acción el venezolano.

El jardinero estaba pautado como primer bate y jardinero central. El primer pitcheo estaba pautado para las 7:10 pm pero la lluvia se lo impidió. Luego, la novena de Atlanta en su cuenta twitter comunicó que el juego fue pospuesto para mañana a las 4:10 pm como parte de una doble tanda. El segundo juego comenzará, en teoría, a las 7:10 pm.

VEA LOS TWITTER:

Tonight’s game vs the NY Yankees has been postponed due to weather. The game has been rescheduled for tomorrow at 4:10 p.m. as part of a traditional doubleheader. Game two will start at 7:10 pending the completion of Game 1. pic.twitter.com/V5atnPCYw6