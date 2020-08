FOTO Y VÍDEOS: Mookie Betts volvió a tener encuentro multijonrón

LOS ÁNGELES. El guardabosques Mookie Betts dirigió este domingo un auténtico concierto de 'jonrones' al pegar dos de siete en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 11-3 sobre los Rockies de Colorado.

Betts sacó la pelota del campo en el tercer episodio, solitario, y repitió el castigo en el octavo, con un corredor por delante. / EFE

Venezolanos: El receptor de Rookies Elías Díaz conectó un imparable en tres turnos, mientras que el lanzador Antonio Senzatela cayó derrotado por primera vez en la temporada, tras permitir seis carreras en 5.1 entradas de labor, con siete imparables tolerados, cuatro de ellos cuadrangulares. Un solo ponche propinó.

Entre tanto, Dodgers anunció que bajó a su campamento de entrenamientos alternativo al catcher Keibert Ruiz.

ANOTHER dinger for @mookiebetts and the 7th for the @Dodgers today. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Q0wTE20dL2