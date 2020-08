VÍDEO: Galvis la sacó por segunda noche corrida, pese a derrota de Rojos

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. Freddy Galvis repitió la dosis del miércoles y sacó su cuarto cuadrangular de la temporada 2020 este jueves, pese a una nueva derrota de Rojos de Cincinnati esta vez frente a Piratas de Pittsburgh 9-6.

El nativo de Punto Fijo descargó su poder bateando a la derecha en la séptima entrada, cuando depositó en las gradas del jardín izquierdo del Great American Ball Park un envío a 91 millas del lanzador zurdo Sam Howard.

Freddy Galvis hits his 4th home run of the season. #Reds within 5. #pirates pic.twitter.com/QIaOQeMSUn