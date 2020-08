VIDEO: Yanquis colocó a Giancarlo Stanton en la lista de lesionados

TAMPA BAY.- Giancarlo Stanton fue inhabilitado por Yanquis de Nueva York debido a una dolencia en la corva izquierda. El cañonero abandonó el segundo partido de la doble cartelera de los Bombarderos contra Rays de Tampa Ray el sábado debido a rigidez en la corva.

Para llenar la vacante en el roster, el conjunto de Nueva York subió desde su sede alterna al infielder venezolano Thairo Estrada.

“Lamento que esté pasando por esto”, dijo el piloto de Yanquis, Aaron Boone. “He visto todo el trabajo que ha hecho aquí. Lo ha demostrado con su desempeño. Esperamos que sea algo que no lo mantenga fuera por mucho tiempo”.

Según Boone, Stanton sintió la rigidez mientras avanzaba a la segunda base en un lanzamiento descontrolado en la cuarta entrada. Stanton se quejó del dolor al deslizarse hacia la almohadilla, pero pudo seguir hacia la antesala tras un sencillo del venezolano Gleyber Torres antes de anotar con un imparable de Luke Voit.

En 14 compromisos esta temporada, Stanton llevaba promedio de .293 (de 41-12) con tres dobletes, tres jonrones y siete remolcadas. Sacudió su tercer cuadrangular del año durante la victoria de los Bombarderos en el primer encuentro de la doble jornada el sábado. | MLB.COM

