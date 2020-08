El abridor Soroka sufre lesión tendón de Aquiles y no jugará más este año

beisbol grandes ligas

El abridor estelar de los Bravos de Atlanta, Mike Soroka, será baja por lo que resta de temporada después de sufrir este lunes el desgarro del tendón de Aquiles derecho durante el partido que su equipo disputó frente a los Mets de Nueva York.



Soroka se lesionó en la tercera entrada tras enviarle un lanzamiento a J.D. Davis, que pegó una rola por tierra hacia el primera base Freddie Freeman.



El joven lanzador derecho corrió hacia la primera almohadilla para cubrirla, pero cayó al suelo en el primer paso que dio fuera del montículo.



El lanzador canadiense se percató de inmediato que se trataba de una lesión devastadora que le garantiza no regresar al diamante hasta el 2021.



"Lo que ocurrió es extraño", comentó piloto de los Bravos, Brian Snitker, al dar la triste noticia después de que los Bravos cayeran 7-2 ante los Mets. "Lo lamento".



Soroka gritó de dolor e intentó caminar cautelosamente un par de pasos antes de caer de rodillas. No podía apoyar la pierna mientras Snitker y un masajista lo ayudaban a dirigirse al dugout.



Antes de retirarse Soroka había cedido tres carreras limpias en dos entradas y un tercio de trabajo en el montículo.



Fue un duro golpe para los dos veces campeones de la División Este de la Nacional, que habían ganado cinco partidos seguidos.



Soroka, quien cumplirá 23 años este martes, produjo la tercera mejor efectividad en la Liga Nacional (2.68) el año pasado y terminó de segundo en las votaciones para el Novato del Año en el Viejo Circuito.



Los Bravos ahora se quedan diezmados en la rotación de abridores con Max Fried, Sean Newcomb, Touki Toussaint y Kyle Wright como los otros cuatro miembros restantes.



Cole Hamels lesionado. Josh Tomlin no es una opción razonable en este momento. Mike Foltynewicz está en un nivel de juego tan bajo que mandaron a una asignación y logró pasar las exenciones.



Otras opciones de los Bravos para subir a su rotación de abridores incluyen a Bryse Wilson y al venezolano Jhoulys Chacin. / EFE