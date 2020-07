VIDEOS: La manera de protestar en época de coronavirus

Este domingo, 26 de julio, se vivieron dos momentos particulares cuando los mánagers fueron a reclamarle al árbitro.

Primero fue el estratega de Cascabeles de Arizona, Torey Lovullo, quien reclamó una sentencia del umpire. En el video se aprecia que el pelotero fue golpeado, pero le cantaron ponche. Cuando el estratega le refuta al mandamás, lo hace con su tapabocas, pero justamente el jefe de umpires no lo tenía puesto. Al final, Lovullo de expulsado.

En tanto, el estratega de Piratas de Pittsburgh Derek Shelton resultó expulsado en el cierre del tercer acto contra Cardenales de San Luis y ahí si se vio que el árbitro se colocara el tapabocas y que ambos mantuvieran la distancia física para evitar contagios del coronavirus al momento del reclamo. Durante la discusión Sheldon se bajó el tapabocas, pero al final se lo volvió a colocar.

VEA LOS VIDEOS:

LOVULLO

Torey Lovullo ejected for arguing with ump, turn up the volume and you can hear most of it. pic.twitter.com/W5JDqdgDDR