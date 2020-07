El Sporting Kansas City, con Melia de héroe, ganan en penaltis

beisbol grandes ligas

El Sporting Kansas City, con el arquero Tim Melia de héroe, venció por 3-1, en la tanda de penaltis, a los Whitecaps de Vancouver, en la madrugada de este lunes después de haber concluido el tiempo reglamentario con empate a 0-0 en el partido de octavos de final del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.



La victoria, que permitió al Sporting pasar a los cuartos de final, hizo justicia al mejor fútbol ofensivo que había hecho durante todo el partido el equipo de Kansas City, que tuvo de nuevo en el internacional mexicano Alan Pulido a su jugador de referencia.



Pulido realizó hasta nueve disparos a puerta y tres con peligro de gol que nunca llegó ante la buena labor realizada por el joven canadiense Thomas Hasal, de solo 21 años, tercer portero del equipo de Vancouver, que tiene lesionados al titular, el también local Maxime Crépeau, y al primer reserva, Brian Meredith.



Hasal hizo hasta ocho paradas que mantuvieron su portería invicta hasta que llegó la tanda de penaltis, donde también atajó uno, el que lanzó el delantero húngaro Daniel Salloi, pero que al final no pudo evitar la derrota de los Whitecaps que dicen adiós al torneo después de haber superado la ronda de grupos como uno de los cuatro mejores terceros.



Pero el héroe final de la madrugada en el Wide World of Sports Complex, de Orlando, iba a ser Melia, quien hizo las dos atajadas que evitaron los goles de los Whitecaps y aseguró la victoria del Sporting Kansas City.



El primero en iniciar la serie de penaltis fue el delantero colombiano de los Whitecaps Cristian Dájome, que envió el balón al poste, luego llegaría el gol de su compañero ghanés Leonard Owusu, pero Melia paraba los otros dos tiros por parte del equipo canadiense que hicieron Derek Cornelius y el peruano Yordy Reyna.



Por el Sporting marcaron Pulido, el español Ilie Sánchez y Gianluca Busio, sin que ya fuese necesario que los Whitecaps lanzaran el quinto penalti.



Ahora, el Sporting tendrá de rival en los cuartos de final al Union de Filadelfia, que el sábado por la noche venció 1-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, y el partido lo jugarán el próximo jueves.



El partido no tuvo más historia de ver como el Sporting después de hacer 36 disparos a puerta, incluidos ocho con peligro de gol, no pudo lograr ninguno en el tiempo reglamentario, además de tener el 63 por ciento de la posesión del balón.



Mientras que el pase a los cuartos se lo debía a la inspiración de Melia bajo los palos, donde fue la gran figura de un partido de fútbol que será recordado por acabar a la 1:20 de la madrugada. / EFE