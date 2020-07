Buster Posey decide no jugar en 2020 con San Franciso

beisbol grandes ligas

Freddy Perdomo | @SpgFreddy

Buster Posey anunció este viernes que, debido a preocupaciones por la pandemia del coronavirus, no disputará ningún encuentro con San Francisco durante el año 2020. El estadounidense participó en las practicas del Campamento de Verano el pasado fin de semana, antes de reconocer que no se sentía cómodo con la idea de volver a los estadios durante la pandemia.

El jugador más valioso de la Liga Nacional en 2012, se une a la lista de los jugadores que decidieron no participar en el torneo mientras continuara la crisis del coronavirus. Otros nombres que también han tomado dicha decisión son David Price, Ian Desmond, Mike Leake, Nick Markakis, Ryan Zimmerman, Joe Ross, Welington Castillo y el venezolano Félix Hernández.

A Posey no se le pagará, debido a que su decisión de no jugar no se debe a ninguna condición de salud o preocupación por posible contagio de COVID-19. El jugador dejará de recibir los 8 millones de dólares de su salario y tampoco recibirá crédito por tiempo de servicio este año.