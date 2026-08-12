Serie del Caribe Kids 2026: estos son los juegos de la tercera jornada

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La Serie del Caribe Kids 2026 continua con una tercera jornada cargada de mucha emoción. Un torneo que cada vez está mostrando mucho más nivel en los peloteros del mañana. En ese contexto, habrá un juego muy especial, entre los dos equipos de casa.

Hoy será una jornada de descanso para el equipo de República Dominicana. Es el líder de la clasificación y se perfila como uno de los máximos favoritos para ganar el torneo. Sin embargo, tendrá que superar a rivales de gran peso en un campeonato que se definirá por detalles.

Estos son los juegos de la Jornada 3 de la Serie del Caribe Kids 2026:

Puerto Rico vs Panamá - 2:00 pm hora local (5:00 pm Venezuela) México Rojo vs México Verde - 7:00 pm hora local (10:00 pm Venezuela)

¿Por qué Venezuela no participó en la Serie del Caribe Kids 2026?

Rafael Gruszka presidente de Caribes de Anzoátegui afirmó los organismos competentes de México emitieron un comunicado con el permiso de viaje. Sin embargo, la decisión de no viajar se debió exclusivamente a la aerolínea:

"Los organismos competentes de México emitieron las comunicaciones oficiales, recibiendo respuesta afirmativa para autorizar el viaje sin visado por razones humanitarias, y la aerolínea negó el abordaje del grupo de pasajeros en dos días consecutivos por políticas particulares de la empresa".

Clasificación de la Serie del Caribe Kids 2026