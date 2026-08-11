Serie del Caribe Kids

Serie del Caribe Kids 2026: Resultados de la primera jornada

Meridiano Televisión se encargará de transmitir para toda Venezuela las incidencias de este torneo con las futuras promesas del Caribe

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 11:47 pm
Serie del Caribe Kids 2026: Resultados de la primera jornada
Foto: Prensa CBPC
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La voz de playball ya se escuchó en en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, en la ciudad de Nayarit, México. Allí se desarrollará por los próximos días la Serie del Caribe Kids 2026, donde cinco equipos harán todo lo posible por alzar el trofeo.

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Para esta primera jornada, el combinado de República Dominicana inició con todo y derrotó con lo justo a su similar de Panamá en horas de la tarde. Por su parte, luego de la respectiva Ceremonia Inaugural, México Verde hizo respetar la localía y se impuso con autoridad sobre Puerto Rico.

Te recordamos que todas las emociones de la Serie del Caribe Kids 2026 las puedes disfrutar por medio de las pantallas de Meridiano Televisión.

Resultados primera jornada de la Serie del Caribe Kids 2026

  • República Dominicana 5 - 2 Panamá
  • México Verde 12 - 0 Puerto Rico

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