Serie del Caribe Kids 2026: Resultados de la primera jornada

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La voz de playball ya se escuchó en en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta, en la ciudad de Nayarit, México. Allí se desarrollará por los próximos días la Serie del Caribe Kids 2026, donde cinco equipos harán todo lo posible por alzar el trofeo.

Para esta primera jornada, el combinado de República Dominicana inició con todo y derrotó con lo justo a su similar de Panamá en horas de la tarde. Por su parte, luego de la respectiva Ceremonia Inaugural, México Verde hizo respetar la localía y se impuso con autoridad sobre Puerto Rico.

Te recordamos que todas las emociones de la Serie del Caribe Kids 2026 las puedes disfrutar por medio de las pantallas de Meridiano Televisión.

Resultados primera jornada de la Serie del Caribe Kids 2026