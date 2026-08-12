Serie del Caribe Kids 2026: Estos son todos los resultados de la segunda jornada

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Durante este martes, 11 de agosto, se cumplió la segunda jornada de la Serie del Caribe Kids 2026, con dos encuentros que se caracterizaron por contar con muchos batazos y, a continuación, te mostraremos cómo quedaron los resultados.

A primera hora, chocó la novena de México Verde ante República Dominicana y a segunda hora, los protagonistas fueron México Rojo ante Puerto Rico, en el evento que estás disfrutando a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

República Dominicana castiga a los brazos aztecas

En el primer duelo del día, la ofensiva de la República Dominicana sigue haciendo estragos y en esta ocasión le propinaron una paliza con un marcador final de 14 carreras por 2 a México Verde.

En este encuentro, el bateador más destacado fue Nolbis Marco, con dos enormes bambinazos. Además, los quisqueyanos llegaron a 15 triunfos en fila desde que se inauguró este torneo regional.

México Rojo gana con solvencia

El segundo choque también se encaminó por un solo carril, aunque en esta ocasión, fueron los representantes de México Rojo quienes sacaron a relucir todo su arsenal ofensivo ante Puerto Rico.

Los Tomateros de Culiacán estuvieron liderados por un récord que implantó Ramón Figueroa de seis carreras impulsadas, para imponerse cómodamente 9 carreras por 2 a los boicuas.

Tabla de posiciones:

Tras los recientes resultados, Dominicana es líder con balance de 2-0, seguido de México Rojo (1-0), quienes debutaron con el pie derecho. Por su parte, México Verde pone su balance parejo (1-1), ocupando el tercer puesto.

En los dos últimos peldaños están: Panamá (0-1) y Puerto Rico (0-2); dos novenas que aún no conocen la victoria.