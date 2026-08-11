Delegación venezolana regresa al país luego de su forzada ausencia de la Serie del Caribe Kids

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Finalmente se consumó el peor de los escenarios con respecto a la selección venezolana que iba a participar en la tercera edición de la Serie del Caribe Kids. En la mañana de este 11 de agosto, la delegación de Venezuela ha emprendido el viaje de regreso a nuestro país, luego de que no se les permitiera ingresar a México para disputar el campeonato.

La delegación, conformada por peloteros, coaches, directivos y representantes, ha vivido una auténtica odisea en los últimos días. En un principio, la selección, conformada por jugadores sub 12, no iba a participar por problemas con el proceso de visado. Finalmente, a última hora, las visas llegaron, por lo que todo apuntaba a que podrían jugar.

Lamentablemente, la esperanza se esfumó rápidamente, ya que se le exigió a la delegación un nuevo permiso que no estaba previsto en la planificación, y que ha terminado por imposibilitar la participación de Venezuela en este importante certamen, que pierde prestigio ante la inexplicable situación sufrida por uno de sus equipos participantes.

A pesar de este indignante y lamentable hecho, Meridiano Televisión se mantiene firme en su compromiso con el deporte, transmitiendo en vivo esta tercera edición de la Serie del Caribe Kids, mientras se siguen esperando respuestas concretas sobre los sucedido con la selección venezolana.