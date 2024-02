Serie del Caribe: Este es el line up de Tigres del Licey para la Gran Final ante Tiburones de La Guaira (+Video)

Tiburones de La Guaira y Tigres del Licey se batirán en un duelo a muerte en la Gran Final de la Serie del Caribe 2024. Ambas escuadras ya han asegurado al menos un segundo lugar en la justa internacional, pero ninguno quiere resultar en esa posición. ¡Todo o nada en el loanDepot Park de Miami!

Los dirigidos por Oswaldo Guillén tienen un chance inigualable para hacer historia. Han estado muy cerca de conquistar el trofeo del certamen internacional, pero no se les ha dado. Hoy por hoy, han demostrado ser el equipo más sólido y convincente del torneo, pero al frente de ellos tendrán a los máximos ganadores y vigentes campeones.

Por su parte, el grupo comandado por el mánager Gilbert Gómez ha venido de menos a más en el campeonato caribeño y parece que en los últimos cotejos han encontrado su identidad en esta edición. Se lograron colar en la final tras una participación de altibajos, lo que genera cierta preocupación en el entorno venezolano.

Así saldrán los Tigres del Licey para medir fuerzas ante Tiburones de La Guaira, representantes de Venezuela:

1) Emilio Bonifacio - CF

2) Gustazo Núñez - SS

3) Robinson Canó - 2B

4) Dawel Lugo - 3B

5) Yadiel Hernández - LF

6) Wester Vivas - C

7) Kelvin Gutiérrez - 1B

8) Héctor Rodríguez - DH

9) Junior Lake - RF

P - César Valdez - LD

Esos serán los guerreros dominicanos que saltarán al terreno de juego en el recinto de los Marlins de Miami, equipo que hace vida en las Grandes Ligas, para intentar conseguir el doceavo campeonato de la Serie del Caribe.

El dirigente liceísta no ha implantado ningún ajuste en la alineación respecto a la utilizada en la semifinal, como dicen por allí: "line up ganador no se cambia". Ese grupo de felinos buscarán hacerle daño a los pitcheos del MVP de la final en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Ricardo Pinto.