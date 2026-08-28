¡Oficial! Miguel Cairo dirigirá a los Gigantes del Cibao en la LIDOM 2026/27

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Los Gigantes del Cibao anunciaron oficialmente el cuerpo técnico que los acompañará durante la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con el objetivo de regresar a la gloria en la venidera edición del Caribe.

El staff estará encabezado por el venezolano Miguel Cairo, quien tendrá la responsabilidad de dirigir al conjunto y liderar un grupo de coaches con experiencia en distintos niveles del béisbol profesional.

José Javier asumirá las funciones de coach de banca, mientras que Raffy Chaves estará al frente del cuerpo de lanzadores como coach de pitcheo. Adrián Texidor trabajará como asistente del dirigente y Leyson Séptimo cumplirá el mismo rol como asistente del coach de pitcheo, completando parte importante del equipo encargado de la preparación y estrategia del club.

Miguel Cairo al frente de Gigantes del Cibao

En el área ofensiva, Elvis Rodríguez será el coach de bateo y contará con Jonás Olivares como asistente. Para el trabajo defensivo en las bases fueron designados Uziel Viloria, quien se desempeñará como coach de primera base, y Elbis Morel, encargado de la tercera almohadilla. Ambos tendrán una función importante en la preparación de los jugadores y en la ejecución durante los encuentros.

El staff también contará con Carlos Pimentel, responsable del bullpen, y Robinzon Díaz, quien trabajará directamente con los receptores. Bonny Castillo y Cristóbal Rodríguez completarán el cuerpo técnico de los Gigantes del Cibao. Después de dirigir a los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y con experiencia como interino en las Grandes Ligas, Miguel Cairo buscará comandar a un nuevo título a los 'Caballos Salvajes' en la pelota quisqueyana.