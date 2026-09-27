Mundial U15: ¿Cuáles son los juegos de la tercera jornada del campeonato?

El nivel competitivo del Mundial de Beisbol U15 ha dejado claro que ningún rival es accesible. Esto obliga a cada selección a mostrar su mejor versión tanto desde el montículo como en la caja de bateo; para evitar sorpresas desagradables en el exigente calendario mundialista.

Para la Jornada 3, Venezuela, República Dominicana y Cuba buscarán sacar la casta y volver a la senda de la victoria. Tuvieron una segunda jornada complicada con derrotas dolorosas que complican su clasificación, en un torneo donde cada derrota tiene un peso mayor.

Ya que al estar en la Super Ronda, los equipos nacionales se enfrentarán únicamente a los rivales que no vieron en la primera fase del campeonato. En esa línea, ganar es fundamental por muchos factores y la Jornada 3 lo dejará bastante claro con la necesidad de todos.

Así se jugará la Jornada 3 del Mundial de Beisbol U15

La tercera Jornada del Mundial de Beisbol U15 estará llena de mucha emoción desde el primer encuentro. Con la tabla de posiciones comenzando a definirse, cada duelo adquiere un matiz definitivo para los equipos que buscan asegurar su boleto a la Super Ronda.

Jornada 3 del Mundial U15:

Australia vs Estados Unidos | 11:30 (Venezuela)

Japón vs Cuba | 15:00 (Venezuela)

Venezuela vs Nicaragua | 15:30 (Venezuela)

Alemania vs República Dominicana | 18:00 (Venezuela)

China Taipéi vs República Checa | 19:30 (Venezuela)

Sudáfrica vs México | 21:30 (Venezuela)

Venezuela: una oportunidad para volver a la senda del triunfo

Venezuela cuenta con un grupo competitivo de muchachos para ganar esta edición 2026 del Mundial de Beisbol. Contra China Taipéi no jugaron mal, solo se vieron superados en jugadas pequeñas. El equipo criollo tiene talento para mejorar y contra Nicaragua buscarán dar ese salto de calidad.