Mundial de Beisbol U15: Venezuela es sorprendida por China Taipéi

A diferencia del juego inaugural, esta segunda jornada del Mundial de Beisbol U15 no concluyó bien para la Selección de Venezuela, ya que sufrió una blanqueada de 3 a 0 ante sus similares de China Taipéi.

Venezuela pagó caro los pequeños detalles

El compromiso en Cancún arrancó con un gran duelo de pitcheo entre Diego Patiño y Chang-Ruei Chen. Y es que el dominio de ambos lanzadores se extendió a lo largo de tres entradas completas.

Sin embargo, los asiáticos fueron más astutos y aprovecharon un cuarto episodio donde solo conectaron par de imparables y recibieron dos pelotazos para mover la pizarra. Además, la velocidad también fue clave, ya que la primera carrera llegó luego de un robo de base, mientras que las otras dos tras un sencillo.

Los chamos tuvieron la oportunidad de picar adelante en el tercer inning al amenazar al lanzador con dos corredores en circulación, pero un desafortunado rodado para doble matanza sirvió para bajar el telón.

Ahora, para la tercera jornada. Venezuela (1-1) medirá fuerzas contra Nicaragua (0-2) este domingo 27 de septiembre. Recuerda que todas las emociones del Mundial de Beisbol U15 las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión.