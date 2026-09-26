Mundial U15: Venezuela dominó a Australia con un pitcheo destructivo

Luis Martínez y Jhunior Cordero son dos de las principales razones del triunfo 11-1 de Venezuela contra Australia. Solo este par de lanzadores necesitó el equipo criollo para acabar con las aspiraciones de su rival en la primera jornada del Mundial de Beisbol U15.

Martínez trabajo por 2.0 entradas de 3 hits, 1 carrera limpia, 2 boletos y 5 ponches para un 3.50 ERA. La ofensiva lo apoyó con 4 carreras antes de que entrara Cordero y sellara el triunfo: 3.0 entradas, 1 hit y 4 ponches para 0.00 ERA. Actuaciones memorables en el debut venezolano.

La ofensiva simplemente fue letal con 11 carreras en 5 entradas para terminar el juego por K.O; dicho de otra manera, por la regla de diferencia de 10 carreras. En esa línea, Venezuela se ahorró un par de entradas y estará descansado para la segunda jornada contra China Taipéi.

Venezuela: ¿Quién lanzara en la segunda jornada del Mundial de Beisbol U15?

Diego Patiño es el elegido para lanzar por Venezuela en el duro encuentro contra China Taipéi. Una segunda jornada del Mundial de Beisbol U15 que debe servir para consolidar el trabajo del pitcheo y la ofensiva del equipo criollo. El duelo iniciará a las 19:30 hora local por Meridiano Televisión.

China Taipéi venció 9-0 a Nicaragua en un duelo marcado por un pitcheo letal de solo 5 hits para tres lanzadores y una combinación de 5 ponches. Por otra parte, la ofensiva fue contundente con 9 hits, donde destacó: Maiput Kintalu con 4-4 1 anotada y 3 impulsadas.