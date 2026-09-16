LMB: Hernán Pérez se corona como MVP de la Serie del Rey 2026

Hernán Pérez es el nombre de moda en Tijuana gracias a un nivel superlativo de su juego. Ayudó a coronar a Toros de Tijuana en la Serie del Rey 2026 para darle el tercer título de LMB en la historia del club. El venezolano tuvo momentos estelares que lo consolidaron en la serie.

Pérez terminó la postemporada con .318 de promedio, 3 jonrones y 19 carreras impulsadas. Sin embargo, eso sería lo de menos, ya que lo más importante de su aportación fueron los jonrones y las pequeñas jugadas en momentos de máxima tensión contra Olmecas de Tabasco.

El propio Roberto Kelly, manager de Toros de Tijuana resaltó: "Hernán fue el corazón de este equipo en los playoffs". El venezolano se convirtió en un dolor de cabeza para los lanzadores rivales. Su momento letal llegó en el quinto juego de la Serie con un cuadrangular.

Hernán Pérez su momento clutch que lo cambió todo

Hernán Pérez tuvo un momento clutch en el 5to juego de la Serie del Rey. El juego 4-5 a favor de Olmecas de Tabasco con 2 outs en la entrada; el escenario no podía estar más en contra: Parque Centenario 27 de Febrero, en Villahermosa con toda la afición en contra.

El venezolano respiró hondo, recibió 6 lanzamientos, esperó el bueno y la colocó al otro lado de la barda. Ese tablazo puso el empate a 5 en el marcador y desde ese punto todo cambió en el clubhouse. Hubo energía para luego ir por la victoria (6-5 Final) y luego vencer en casa.

El liderazgo y la sangre fría del pelotero en situaciones de máxima presión terminaron por inclinar la balanza en una serie sumamente disputada. De esa manera Pérez se consagró de manera indiscutible como el motor anímico que impulsó a Toros de Tijuana a la cima.

Números de Hernán Pérez con Toros de Tijuana en postemporada 2026

Hernán Pérez fue una de las piezas clave de la temporada 2026 para Toros de Tijuana. Su desempeño en la Serie del Rey es solo una muestra de lo que desarrolló durante la campaña. El venezolano es campeón, MVP y todo fue a base de trabajo y esfuerzo.

Números de Pérez en postemporada:

- 18 juegos, 66 turnos, 10 anotadas, 21 hits, 5 dobles, 3 jonrones, 19 impulsadas, 6 boletos, 12 ponches, 5 bases robadas, .318 PRO, .378 OBP, .530 SLG, .908 OPS