Clásico Caribeño 2026: Charros de Jalisco vs Cardenales de Lara

Suscríbete a nuestros canales

Charros de Jalisco vs Cardenales de Lara se medirán en una nueva edición del Clásico Caribeño 2026. Durante los días 8 y 11 de octubre en Dallas y Sugar Land, ambas escuadras se prepararán para afrontar una campaña invernal llena de muchos desafíos.

El primer encuentro se llevará a cabo el viernes 9 de octubre en Dallas, mientras que el segundo choque está programado para el domingo 11 en el Constellation Field de Sugar Land, dentro del área metropolitana de Houston.

Directivos de ambas novenas resaltaron la importancia de llevar este tradicional duelo interligas a una región con una masiva presencia de aficionados mexicanos y latinoamericanos, asegurando que trasladarán a sus planteles principales.

Los compromisos también tendrán un sentido solidario, ya que parte de los fondos recaudados se destinará a apoyar a los afectados por los recientes terremotos en Venezuela, complementándose con actividades culturales y de entretenimiento.

¿Cuándo inicia la temporada 2026-27 de la LVBP?

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) iniciará oficialmente el lunes 12 de octubre, con el encuentro inaugural entre los Tiburones de La Guaira y los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Cardenales de Lara debutará en la temporada 2026-2027 de la LVBP el miércoles 14 de octubre, recibiendo a Bravos de Margarita en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Un día especial para empezar a pelear nuevamente por otro campeonato como en 2024.

Coaches nuevos en Cardenales

Para esta ocasión, el conjunto crepuscular contará con tres caras nuevas en comparación con la zafra anterior: Jorge Córdova (coach de pitcheo), Rolando Valles (estrategia de pitcheo y coach de bullpen) y Richard Paz (coach de tercera).

A su vez, los integrantes del cuerpo técnico que continuarán con sus labores son: Nelson Prada (coach de banca), Tomás Pérez (asistente del manager), Robert Pérez (control de calidad), Selwyn Langaigne (coach de bateo), Yonathan Sivira (asistente de bateo), Luis Ugueto (coach de primera), Oswald Peraza (asistente de pitcheo).