"Cafecito" Martínez le da crédito a Buddy Bailey por su primer año de carrera

Theoscar Mogollon 11/05/2023 6:03 pm

Theoscar Mogollón González | @Theo_Mogollon

José "Cafecito" Martínez es uno de los peloteros más queridos en el béisbol venezolano y parte de ello se debe a su compromiso, carisma y humildad. Y es que desde su primera temporada en la LVBP no ha dejado de ser un jugador determinante tanto ofensiva como defensivamente.

En una reciente entrevista para Sport Web Publicidad, el jardinero tuvo unas palabras de admiración para el manager Buddy Bailey, quien volverá a hacerse cargo de los Tigres de Aragua para la temporada 2023-2024.

"Muy pocas personas saben esto. En mi época de novato, luchando por una oportunidad de jugar, el señor Bailey fue quien me aconsejó y me dio ese apoyo para jugar tranquilo. Fue justamente allí donde empezó todo en mi carrera", explicó Martínez.

Cabe agregar que durante aquella zafra 2014-2015, "Cafecito" bateó para 317 de avg., con 17 dobles, 3 jonrones, 35 carreras impulsadas y 33 carreras anotadas.

"Mientras muchas personas no confiaban en mi y pensaban que yo no estaba preparado para jugar en la liga, fue este caballero (Bailey) quien me dio ese voto de confianza de jugar tranquilo, sin presión. Fue él junto a otras personas valiosas quienes a través de su apoyo me ayudaron a ser mejor pelotero en Venezuela con todos sus consejos. Y eso sin duda se lo voy a agradecer por siempre", concluyó el nacido en La Guaira.

Acutalmente, "Cafecito" es uno de los peloteros más destacados de la Liga Mexicana de Béisbol. El jardinero de los Leones de Yucatán es colíder en jonrones con 7, además de tener 20 carreras impulsadas, 11 anotadas y 302 de promedio al bate.