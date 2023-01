Tomás Telis tras unirse a los Gigantes del Cibao: "Vengo a ayudar al equipo a lograr el campeonato"

beisbol del caribe

Ana Sánchez 04/01/2023 2:43 pm

Tomás Telis es el nuevo refuerzo de los Gigantes del Cibao en la Liga Dominicana (LIDOM) y se encuentra listo para aportar al equipo.

¡Tomás Telis se une a nuestro equipo! 🤙🏽



Telis es un receptor e inicialista con 5 años de experiencia en Grandes Ligas.



Viene de accionar en Venezuela donde bateo .298 con 3 HR, 6 dobles, 20 remolcadas y un OBP .390#XElBack2Back pic.twitter.com/2woNULGmWz — Gigantes del Cibao ® (@Gigantes_Cibao) January 2, 2023

“Vengo con la intención de ayudar al equipo, tratar de llegar a esa tercera final y el campeonato, así concretar el bicampeonato”, comentó Telis al departamento de Prensa de los Gigantes.

Para Telis será su primera experiencia en LIDOM y manifestó que es un sueño hecho realidad.

“Es un sueño hecho realidad, ya que cualquier pelotero desea tener la experiencia de jugar en Dominicana y ya la tengo”, expresó el careta.

El receptor tuvo una buena temporada en la LVBP con Caribes de Anzoátegui, donde bateó .298 con tres jonrones, seis dobles, 20 carreras impulsadas y OBP .390. De igual manera, en Triple A de los Dodgers, en el cual dejó promedio al bate de .287.

“Gracias a Dios este año me fue bien, me caracterizo por ser un cátcher ofensivo más que defensivo, ese es el concepto que tienen de mí. Gracias a Dios he tenido la habilidad de poner buenos números en Estados Unidos y de mejorar bastante mi defensa, que era una de mis debilidades”, manifestó.

Asimismo, comentó que se siente familiarizado con el equipo, ya que conoce a varios compañeros y que esta listo para jugar y aportar su granito de arena para lograr el bicampeonato con los Gigantes del Cibao.