Ozney prepara una manga para montar a sus Vaqueros

Miércoles 11| 9:36 am





Los actuales campeones del beisbol colombiano, Vaqueros de Montería, comenzó su puesta a tono para afrontar la campaña 2020 de la Liga Profesional de Beisbol Colombiano.

El equipo dirigido por el mánager venezolano Ozney Guillén, comenzó a practicar en el estadio 18 de junio de la capital de Córdoba y esperar terminar de completar el roster, para luego viajar e instalarse en Barranquilla, sede única del campeonato, e iniciar la defensa del título el 28 de noviembre.

“No es por hablar, pero cuando uno queda campeón, no es mucho lo que hay que cambiar en el equipo gracias a Dios”, confesó Guillén.

Cabe destacar que los Vaqueros han realizado jornadas de tryout en municipios colombianos como Canalete, Lorica y Tierralta, para escoger peloteros que podrán ser parte de la academia del club y otros que podrían estar en el equipo profesional.

“Nuestra mentalidad es crecer. Si no levantamos el trofeo será convertir a nuestros chamos en grandes ligas”, destacó el mánager de Montería.

Aún queda una jornada de reclutamiento que se realizará en la ciudad de montería y el mánager resaltó el talento que allí se encuentra. “No me gusta sacar jugadores de otros equipos y hacerlos mi producto. Me gusta sacar producto de mi propia casa. Yo no quiero ver un jugador de Montería con otro uniforme, lo quiero ver defendiendo los colores de su tierra concluyó el venezolano.

Guillén además destacó que contará con peloteros que no jugaron el año pasado.