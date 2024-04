NBA: ¡Se terminó! Rajon Rondo anuncia su retiro del baloncesto

El mejor baloncesto del mundo lo disfrutó en sus mejores años y después de un par de temporada sin ver acción acción lo ha hecho oficial: Rajon Rondo anuncia su retiro de los tabloncillos tras 16 campañas disputadas en la NBA.

El cuatro veces All-Star dio a conocer que ya colgó los tenis en la liga norteamericana en el podcast 'All The Smoke' de Matt Barnes y Stephen Jackson, donde se le había preguntado si ya habís disputado sus últimos minutos como jugador de la NBA. El ex piloto no veía acción desde la zafra 2021-22, cuando se uniformó con Los Ángeles Lakers y Cleveland Cavaliers.

"Sí, ya he terminado. Quiero pasar tiempo con mis hijos. Ha sido un tiempo fantástico, aprecio la hermandad que he tenido con mis compañeros, vincularme y aprender con el paso de los años y que me han hecho el hombre que soy ahora", declaró el ex Boston Celtics.