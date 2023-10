NBA: ¿Podrán ganar el anillo? Stephen Curry y Chris Paul, la nueva dupla de oro de Golden State

Este sábado 7 de octubre, los Golden State Warriors debutaron con triunfo en la pretemporada ante sus verdugos en las pasadas semifinales de la Conferencia Oeste, Los Ángeles Lakers. El sistema de juego de los Dubs fue bastante dominante y la química lució muy bien a pesar de que jugadores nuevos hicieron su debut con el equipo.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si podrá funcionar el trabajo entre Stephen Curry y Chris Paul, dos jugadores que juegan en el puesto 1 y en el juego ante Lakers se pudo apreciar como Curry se adapta a un nuevo rol.

Curry no jugaba en el puesto por última vez cuando representó a la selección de Estados Unidos en los años 2010 y 2014, donde aún no era considerado una leyenda del baloncesto, pero desde entonces con los Warriors no había tomado el papel de puesto 2, algo que comenzará a implantar en algunas ocasiones durante el próximo curso de competiciones.

Por otro lado, Paul se encuentra en un proceso de adaptación en este nuevo equipo, donde busca dar el máximo para ayudar a ganar el campeonato a los Warriors y que él pueda sumar su primer anillo de su carrera antes de su retiro.

Es posible que la química entre ambos jugadores funcione de la mejor manera, ya que ambos saben controlar el juego aunque Paul suele tener un rol más de armador que Curry, mientras que este último mencionado podrá conseguir no tener toda la atención defensiva en sus hombros, de esta manera, Curry podría volverse aún más peligroso de lo que ya es.

Por otro lado, el resto del equipo lució muy bien en el primer juego y aunque muchos toman en cuenta las ausencias de LeBron James y Austin Reaves, no se le puede restar mérito a los dirigidos por Steve Kerr, quienes buscan complementar su trabajo con las nuevas figuras.

Existe la duda si Golden State podrá conquistar un nuevo campeonato, por ahora, tienen todos los complementos para hacerlo, pero antes deberá ajustarse muy bien y conocer el juego de cada quien para así poder ejecutar las jugadas a la perfección.