NBA: ¡Pide su cambio de Golden State Warriors! Stephen Curry se harta de Draymond Green tras una nueva expulsión

La figura de Draymond Green nunca está libre de polémica. Desde su arribo a la NBA en 2012, el alero de Golden State Warriors siempre ha caminado por la delgada línea de lo reglamentario.

En la presente campaña ya fue castigado de forma severa por haberle propinado un codazo a Jusuf Nurkic, pues no era algo aislado, sino que posee un amplio historial de situaciones que empañan su figura de jugador defensivo. Podemos encontrar agresiones a Rudy Gobert, Domantas Sabonis y Jordan Poole. Sin embargo, sus controversias no se quedan allí, pues parece que sus compañeros ya no comparten la actitud sobre el tabloncillo del cuatro veces All Star.

Este miércoles 27 de marzo, en el encuentro de Golden State Warriors contra Orlando Magic, con solo tres minutos de juego, Draymond Green fue expulsado del encuentro tras haber cometido dos faltas técnicas.

Curry mostró su decepción tras la expulsión de Draymond Green

Pese a sus constantes polémicas, Green es una pieza fundamental en el engranaje del equipo de Steve Kerr, que se juega la clasificación a Playoffs. Esto también lo sabe Stephen Curry, estrella de Golden State Warriors, quien mostró su evidente rechazo con sus gestos a lo hecho por su compañero, quien puso en riesgo las aspiraciones de los de San Francisco.

El equipo de La Bahía tiene marca de 37-34. Ocupa el décimo puesto en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, con apenas 11 partidos para el final de la temporada regular. La expulsión de Green y la reacción de Curry podrían evidenciar lo deteriorada que está la situación dentro de las filas de la organización cuatro veces campeona de la NBA.

Green promedia 8.8 puntos, 7.3 rebotes y 6.0 asistencias.