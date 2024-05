NBA: ¡No lo quieren! Mira lo que hizo Denver Nuggets con Aaron Gordon

Después de que Denver Nuggets perdió los dos primeros juegos ante Minnesota Timberwolves, se temió una pronta eliminación en las Semifinales de la Conferencia Oeste. Sin embargo, liderados por el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, Nikola Jokic, quien en el último partido terminó con 40 puntos y 13 asistencias.

Pero además del serbio, otro que ha tomado gran parte de protagonismo en ofensiva es, sacando a Jamal Murray, es Aaron Gordon, que sumó 27 en el juego cuatro y 18 en el quinto compromiso. No obstante, pese a su nivel sobre el tabloncillo, el equipo vigente campeón de la NBA ahora realiza una cábala que gira en torno a Gordon.

Previo al tercer choque, con la serie 0-2, Denver fue a cenar para recuperar el buen ambiente grupal. Sin embargo, en aquella oportundiad el alero no pudo acudir. Después de eso, en vista de la buena racha que tuvo Nuggets, decidió no invitar más a Gordon a la comida grupal después de los partidos. Así lo afirmó el portal The Athletic.

Una muestra más de que ciertas tradiciones a veces funcionan para mantener la camadería entre los propios jugadores. Por el momento habrá que ver si esa cábala es efectiva cuando les toque jugar ante Timberwvoles en el cuarto cotejo, el cual se llevará a cabo este jueves 16 de mayo en Minnesota. De ganar los vigentes monarcas de la NBA avanzarán a las Finales del Oeste, contra el ganador de la serie entre Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder.