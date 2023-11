NBA: Esto es lo que opina J.J. Redick sobre el desempeño del mexicano Jaime Jáquez Jr. (+Video)

Una de las sorpresas del último Draft de la NBA ha sido el mexicano Jaime Jáquez Jr., quien fue seleccionado por el Miami Heat en la posición 18, y se ha consagrado como uno de los mejores novatos de esta campaña de la liga estadounidense.

"JJJ" no fue elegido en el top 10, pero ha mostrado que es uno de los jugadores de primer año con el Heat, con un promedio de 11.3 puntos, 3.8 rebotes y 2.6 asistencias en sus 18 juegos de esta zafra, lo que ha causado que sea considerado entre los mejores novatos de este año, solo por debajo de WVictor Wembanyama y Chet Holmgren.

De JJ a JJJ

J.J. Redick, ex jugador de la NBA, habló en su podcast "The Old Man and The Three" sobre el desempeño del mexicano durante este arranque de la temporada con el conjunto de Florida. Redick dijo que Jáquez Jr. es el novato más destacado de este año, aparte de "Wemby" y Holmgren.

"Jaime Jáquez Jr., fuera de Chet Holmgren y Wembanyama, ha sido el mejor novato para mí en la NBA este año", comentó en el último capítulo de su podcast. Además, destacó que el mexicano no llegó a la liga con muchas expectativas, luego de sus cuatro años en UCLA, pero que Miami ha conseguido uno de los mejores talentos de todo el último Draft.

Asimismo, mencionó que "JJJ" ha mejorado sus números durante los últimos 10 juegos, dejando promedios de 15 puntos, 4.5 rebotes, 2.8 asistencias, 1.1 robos con un porcentaje de 50% en triples. Siendo esta última estadística donde el mexicano ha subido su efectividad y se ha convertido en un tirador del 40% en lanzamientos de tres puntos en esta zafra.

"Él solo está listo para jugar. Hay madurez dentro de su juego", expresó. Redick también comparó el aporte de Jáquez Jr. con el de Bam Adebayo, una de las figuras del equipo, y puntualizó que el novato tiene la capacidad de ser un puente entre todos sus compañeros. "Jáquez Jr. él también es un conector, porque él juega de la manera correcta, alta inteligencia en baloncesto. Es un atleta fantástico", comentó.