NBA: Así esquivó Kawhi Leonard la polémica en su regreso a los Raptors

En medio del huracán mediático por la histórica investigación de la NBA, Kawhi Leonard decidió cortar por lo sano. Durante el día de medios que marcó su regreso a los Toronto Raptors, el alero esquivó la polémica financiera que castigó a los Clippers y dejó claro que su única prioridad es jugar.

El mensaje directo a la prensa

El siete veces All-Star sabía perfectamente lo que los periodistas buscaban tras una pesquisa que duró un año. "Sé por qué vinieron, quieren saber sobre la investigación", adelantó Leonard sin rodeos, asumiendo de inmediato el control de la narrativa frente a los micrófonos.

Sin embargo, frenó cualquier especulación aclarando que el tema está cerrado para él. Explicó que, tras dialogar exhaustivamente con la NBA y la Asociación de Jugadores, llegó a la conclusión de que la mejor decisión es avanzar y enfocarse en su nueva etapa en Canadá.

"Ya he sido una distracción durante los últimos 70 días y no he podido reunirme con mis compañeros", lamentó el estelar jugador. Tras un verano caótico y lleno de incertidumbre institucional, el alero sentenció: "Solo quiero volver a concentrarme en ser un Toronto Raptor".

El escándalo que sacudió a la liga

La urgencia de Leonard por pasar la página responde a las severas sanciones impuestas a Los Ángeles por evadir el límite salarial. La NBA castigó a la franquicia con 30 millones de dólares, la pérdida de cinco selecciones de primera ronda y la suspensión de directivos como Steve Ballmer.

El propio Kawhi tampoco salió ileso, recibiendo una multa personal de 700.000 dólares. El detonante de este terremoto, revelado por el periodista Pablo Torre, fue un acuerdo paralelo del jugador con una entidad financiera por 28 millones de dólares a cambio de nulas contraprestaciones.

Un canje condicionado por la polémica

Mientras la liga desentrañaba la red de acuerdos irregulares, los Clippers orquestaron en junio el traspaso de su gran estrella. Leonard fue enviado a Toronto a cambio de Gradey Dick, Brandon Ingram y múltiples selecciones de draft, aunque la operación se congeló hasta principios de este mes.

Dejando atrás el turbio episodio californiano, el jugador firmó un contrato con los Raptors por dos años y 115 millones de dólares. "Fue una situación realmente única, pero no habríamos aceptado si no tuviéramos confianza", admitió Bobby Webster, gerente general del equipo.

La ilusión de revivir la gloria

El entrenador Darko Rajakovic fue uno de los más entusiastas, confesando su enorme alegría por tener al veterano "de vuelta en casa". Su llegada busca inyectar jerarquía en un vestuario que necesitaba urgentemente un líder probado con mentalidad ganadora.

El recuerdo de la mágica temporada 2018-19, donde el alero promedió 26,6 puntos y guió a la franquicia a su único campeonato, sigue intacto. Ahora, a sus 35 años y tras promediar 27,9 puntos la campaña pasada, Leonard busca demostrar que su talento sigue intacto.