NBA: Así fue el millonario sacrificio de Steph Curry por amor a Golden State

Steph Curry demostró una vez más por qué es el alma indiscutible de los Golden State Warriors. Durante el esperado día de medios de la NBA, el "Chef" confirmó un movimiento poco habitual en las grandes estrellas: renunció voluntariamente a un contrato máximo para darle a su equipo alivio salarial.

El objetivo de esta sorpresiva decisión no es otro que mantener la competitividad de la franquicia de San Francisco. A las puertas de su decimoctava campaña en la liga, el base prefirió pensar en la construcción de una plantilla profunda y capaz de pelear en el salvaje Oeste.

Fidelidad absoluta a su afición

Para el rey del triple, el dinero pasó a un segundo plano frente al enorme sentido de pertenencia que siente por la organización. "Este es mi hogar. Esto es lo que hemos construido", confesó un sincero Curry ante los micrófonos y las cámaras presentes.

El cuatro veces campeón dejó claro que su deseo más profundo es colgar las zapatillas usando únicamente la camiseta de Golden State. Señaló que poder terminar su historia de la manera correcta, frente a la comunidad que siempre lo ha apoyado, es vital para él.

El sacrificio por un equipo campeón

El romántico gesto vino acompañado de una inteligente jugada financiera. Curry firmó una extensión de un año con opción a otro, dejando sobre la mesa cerca de diez millones de dólares. Este respiro económico le otorga a la gerencia la ansiada flexibilidad en el tope salarial.

"Para tener una oportunidad esta temporada, todos tenemos que hacer nuestro trabajo para ganar", explicó la estrella. El histórico piloto reconoció que su principal aporte, además de mantenerse sano y disponible en la duela, era facilitar la llegada o retención de piezas valiosas.

Un acuerdo para leer entre líneas

Curry admitió que la directiva californiana puso sobre la mesa todas las opciones posibles, incluyendo el jugoso acuerdo máximo. Sin embargo, priorizó procesar el panorama completo y tomó la decisión que consideró más adecuada tanto para su futuro como para el del equipo.

Sabiendo que cada dólar cuenta bajo las nuevas y estrictas reglas financieras de la NBA, el base lanzó un guiño a la prensa especializada. "Todos somos gente inteligente en esta sala, así que pueden leer entre líneas por qué el contrato está estructurado así", sentenció con picardía.