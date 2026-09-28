"No queremos nada menos que el primer puesto": Victor Wembanyama asume el reto del título con los Spurs

La apertura de la pretemporada de los San Antonio Spurs tuvo como eje central las reflexiones de Victor Wembanyama. Tras un año de progresión meteórica donde alcanzaron la serie por el campeonato, el joven prodigio francés abordó sin rodeos el duelo tras la derrota, la preparación física estival y las expectativas renovadas de una franquicia que ha vuelto al primer plano de la liga.

Durante su conferencia de prensa, el pívot dejó definiciones clave sobre el presente y futuro del equipo:

1. La derrota en las Finales como combustible principal

Cuestionado sobre cómo procesó el cierre de la campaña anterior, Wembanyama reconoció haber pasado por emociones intensas y noches complicadas para asimilar la caída en la serie decisiva. Sin embargo, remarcó que ese tropiezo representa la máxima fuente de inspiración deportiva:

"No podría imaginar una motivación mejor para esta temporada que la derrota en las Finales".

2. Objetivos ambiciosos: El liderazgo de la Conferencia Oeste

A diferencia de la campaña pasada, en la que la meta inicial era asegurar un puesto de playoffs directo, Wembanyama dejó en claro que la exigencia ha cambiado y no se conformarán con menos que la cima de la tabla:

"Ganamos el Oeste el año pasado y no queremos nada menos que eso este año. Queremos ser el primer sembrado (first seed) y seguir luchando por el puesto más alto".

3. Entrenamiento atípico y la llegada de Tobias Harris

En el aspecto físico, el jugador reveló haber incorporado dinámicas de entrenamiento atípicas durante la pretemporada, incluyendo rutinas vinculadas al rugby para mejorar su fuerza y patrones de movimiento. Asimismo, valoró positivamente la adición del veterano Tobias Harris al plantel:

"Aportará su experiencia, su guía y su capacidad para asumir roles difíciles. No tengo dudas de que encajará a la perfección, como si llevara años aquí".

Wembanyama también agradeció el respaldo incondicional de la afición de San Antonio durante todo el camino en la postemporada. Con una base consolidada y la meta fija en el trofeo Larry O'Brien, los Spurs afrontan la nueva campaña con la convicción de que el objetivo de pelear por el campeonato es la norma natural para el proyecto.