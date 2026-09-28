NBA: Así fue el contundente mensaje de Luka Doncic al vestuario de los Lakers

El esloveno Luka Doncic dejó las cosas claras desde el primer día. En el reciente día de medios de la NBA, el ahora líder indiscutible de Los Ángeles Lakers envió un mensaje contundente a sus compañeros, demostrando su mentalidad ganadora de cara a la nueva temporada.

Un mensaje claro al vestuario

"Si el campeonato no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí", sentenció la estrella. Doncic confesó que su meta principal es el título, aunque también admitió su deseo de alzar el MVP, un galardón que solo llegará si el equipo funciona de manera colectiva.

Tras un verano de merecido descanso, el base europeo asegura llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. "Me siento bien, descansé y, a nivel mental, me siento genial", destacó el jugador, listo para comandar a una de las franquicias más exigentes de la liga.

El peso de la púrpura y oro

Esta campaña marca un antes y un después para la organización californiana. Será la primera temporada completa de Doncic como la única cara visible de los Lakers, asumiendo la pesada corona que dejó vacante LeBron James tras marcharse a los Philadelphia 76ers.

Lejos de intimidarse, el esloveno abraza su nuevo rol protagónico. Reconoció que está preparado para este desafío y se siente honrado por el peso histórico del equipo. "He estado en esta posición muchas veces en mi carrera, no es algo nuevo", apuntó con seguridad.

Terremoto en las oficinas de L.A.

La salida de LeBron, tras ocho años y un anillo, no fue el único movimiento sísmico en Los Ángeles. A nivel gerencial, Mark Walter acordó la venta del equipo a un consorcio liderado por Bob Iger y Joshua Kushner.

Esta megaoperación, valorada en unos impresionantes 12.500 millones de dólares, aún espera la luz verde de la NBA. Mientras tanto, la nueva gerencia no ha escatimado en gastos para reconstruir el equipo y pelear en la salvaje Conferencia Oeste.

Nuevas piezas para el rey esloveno

En la cancha, la franquicia apostó fuerte por Austin Reaves, asegurándolo con 185 millones por cuatro años. Además, dieron un golpe en la mesa al adquirir al pívot Walker Kessler desde Utah, atándolo también con una jugosa extensión de 130 millones.

Para complementar la rotación, la directiva angelina sumó nombres interesantes como Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili. Con estos fichajes, los Lakers buscan rodear a Doncic de tiradores y jugadores versátiles, listos para acompañarlo en su asalto al campeonato.