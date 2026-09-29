Alarma en Golden State Warriors: Kristaps Porziņģis fuera de las canchas de forma indefinida

La organización de Golden State Warriors anunció oficialmente que el pívot letón Kristaps Porziņģis se encuentra ausente por tiempo indefinido debido a un problema de salud no especificado. Como consecuencia directa de esta situación médica, el jugador no se incorporará a la disciplina del equipo ni estará presente en el arranque del campamento de entrenamiento (training camp) previo al inicio de la temporada.

La noticia representa un giro inesperado dentro de la planificación deportiva del conjunto californiano. Fuentes cercanas a la franquicia reportaron que Porziņģis había estado entrenando sobre la cancha la semana pasada con total normalidad, tras haber recibido el alta médica completa por parte del cuerpo de especialistas. Sin embargo, en los últimos días el jugador experimentó un contratiempo de salud no revelado que ha obligado a los servicios médicos del club a detener sus actividades de manera preventiva.

El departamento médico de Golden State Warriors, en conjunto con especialistas externos, se encuentra evaluando la situación para determinar los pasos a seguir en el tratamiento y recuperación del pívot. Por el momento, la directiva y el cuerpo técnico han priorizado el bienestar del atleta, evitando fijar un plazo estimado para su retorno a la competición.

Impacto en la estructura deportiva del equipo

La ausencia de Porziņģis supone un contratiempo importante para el esquema táctico trazado por el cuerpo técnico de cara a la pretemporada. Incorporado para ofrecer presencia física en la pintura, capacidad protectora en el aro y tiro exterior desde la posición de hombre alto, su baja indefinida altera la rotación interior del equipo justo en el momento en que se sientan las bases tácticas del nuevo curso.

El entrenador principal y su grupo de trabajo deberán ajustar la carga de minutos y los roles en la pintura durante las próximas semanas de preparación. Jugadores de la segunda unidad y jóvenes promesas del plantel recibirán una mayor cantidad de repeticiones en las sesiones de entrenamiento y partidos de exhibición, mientras la gerencia monitorea la evolución del jugador de 2,21 metros de estatura.

Declaraciones de la franquicia

Desde la gerencia de Golden State Warriors se ha reiterado el compromiso absoluto con la salud del jugador:

«La salud y la seguridad de nuestros jugadores es siempre nuestra máxima prioridad. Kristaps cuenta con todo el respaldo de la organización, nuestros médicos y sus compañeros. Nos mantendremos prudentes y respetaremos los tiempos necesarios para su evaluación y pronta recuperación antes de ofrecer nuevas actualizaciones sobre su estado».

El club informará oportunamente a los medios de comunicación y a la afición sobre cualquier avance significativo respecto a la condición médica del jugador a medida que se disponga de nueva información oficial verificada por el equipo médico.