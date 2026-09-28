Con un guiño de estilo y mensaje contundente: Kawhi Leonard da la cara en el Media Day

La apertura de la pretemporada de los Toronto Raptors tuvo como figura central a Kawhi Leonard, quien no solo acaparó las miradas por sus palabras, sino también por una renovada y divertida selección de accesorios que rápidamente encendió las conversaciones y las plataformas digitales.

En el marco del tradicional Media Day, la prensa acreditada esperaba con expectativa las declaraciones de la estrella de la NBA sobre el complejo caso que marcó su temporada baja, así como sus perspectivas con su nuevo equipo. Lejos de eludir los temas candentes, Leonard tomó el micrófono al inicio de su conferencia para fijar una posición clara y marcar la pauta de cara al arranque del curso.

"Sé por qué vinieron algunos de ustedes, quieren escuchar sobre la investigación, pero hablando con la NBA y el Sindicato de Jugadores (NBPA), creo que la mejor decisión es seguir adelante y enfocarme en mi tiempo como un Toronto Raptor", sentenció Leonard.

El trasfondo: La investigación por evasión del tope salarial

El caso al que hizo referencia el jugador gira en torno a las indagaciones oficiales de la NBA sobre una presunta maniobra de evasión del límite de nómina (salary-cap circumvention) vinculada a su paso por los Los Angeles Clippers.

El origen del conflicto: La liga determinó que la franquicia angelina incurrió en violaciones reglamentarias al haber facilitado indirectamente un contrato de patrocinio comercial ( endorsement ) por un valor aproximado de 28 millones de dólares entre Leonard y la firma de finanzas sostenibles Aspiration, Inc.

La liga determinó que la franquicia angelina incurrió en violaciones reglamentarias al haber facilitado indirectamente un contrato de patrocinio comercial ( ) por un valor aproximado de 28 millones de dólares entre Leonard y la firma de finanzas sostenibles Aspiration, Inc. Sanciones y estatus actual: Tras concluir la auditoría y las deliberaciones entre los abogados de la liga y la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA), a Leonard se le impuso una multa económica de 700.000 dólares sin suspensión en cancha, lo que le permitió despejar su camino contractual y acordar su llegada a Toronto.

Dardo a los Clippers y ambición de título con Toronto

Más allá del ámbito reglamentario, Leonard dejó reflexiones contundentes sobre el plano deportivo al comparar la mentalidad de su anterior franquicia con la exigencia que busca en esta nueva etapa con los Raptors. El estelar alero reconoció abiertamente que sintió que no estaba en un entorno genuinamente competitivo la temporada pasada en Los Ángeles y que necesitaba volver a sentir la máxima exigencia.

"No fuimos muy competitivos el año pasado. Necesito presión. Quiero estar en una situación ganadora", afirmó de manera categórica.

Con su habitual aplomo y un estilo que combinó solemnidad en las palabras con un toque relajado en su aspecto visual, el jugador dejó en claro su intención de dar por cerrado el capítulo legal y concentrar todas sus energías en el rendimiento deportivo de los Raptors. Su intervención buscó despejar la incertidumbre mediática que rodeaba al equipo, reafirmando su compromiso con el proyecto de Toronto y su ambición de pelear al máximo nivel por un anillo de campeón.