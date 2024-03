¡Fuerte cruce! Estas dos figuras de la NBA en guerra por Manu Ginóbili

En las últimas semanas las declaraciones que hace Gilbert Arenas generan polémica. Ya comentó que la NBA ha hecho reglas para beneficiar a los jugadores europeos y que por eso no se ve tanta defensa en la liga, lo cual también ha ayudado a que estos puedan destacar sobre los norteamericanos.

Ahora, el tres veces All Star apuntó duramente contra el Salón de la Fama, Emmanuel Ginóbili, a quien menospreció, cuando se le comparó con el argentino en el Podcast All The Smoke.

"No me comparen con Manu Ginóbili. Él era un jugador de banco, carreado por Tim Duncan y Tony Parker", dijo Arenas.

Sus palabras, como era de esperarse, trajeron repercusión y uno de los que respondió fue el ex NBA y compañero de Manu en la Selección de Argentina, Andrés Nocioni.

"¿A este idiota qué le pasó? Atacó a los europeos y ahora se mete con Manu. Se mira el paquete completo, papi y a vos te faltaron unas cuantas frutas", comentó Nacioni a través de una historia de su cuenta Instagram @chapu.nocioni.

Ante esto, Arenas redobló la apuesta al decir: No sé bien qué dice pero seguro está de acuerdo conmigo. Chapu, sigues enojado por el Game Winner de Playoffs", dijo el ex Washington Wizards al otrora exponente de Chicago Bulls.

Pero no quedó ahí, pues Chapu recogió el guante y defendió de nuevo a Ginóbili, con quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

"Esto no es sobre mí, amigo. Es sobre Manu y no le atas ni los cordones. Otra cosa, ya es 2024, si no entiendes, usa el traductor", declaró.