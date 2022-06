La tormenta que asecha a los Nets si Kyrie Irving no continúa a sus servicios

NBA

Jesus Garcia 23/06/2022

Jesùs Garcìa / @jesuseg_30

Los Brooklyn Nets parecen atravesar la peor situación de los últimos años, sus estrellas parecen tener otros planes en su futuro y no beneficia en lo absoluto a la franquicia. El hipotético traspaso del estadounidense Kyrie Irving, supone la inmediata salida de la máxima estrella Kevin Durant, lo que significaría una caída rotunda en cuanto a plantilla se refiere.

Sin Irving, no hay Durant, ese es el debate por el que atraviesa el conjunto neoyorquino, que intenta convencer a sus jugadores de mantenerse dentro del equipo y aspirar a conseguir el título de la próxima temporada de la NBA. Sin duda los pretendientes para hacerse con los servicios de Irving no faltarán, eso es seguro, a pesar de ser catalogado como un jugador inconforme con los equipos en los que ha jugado, no le quita el mérito de superestrella.

Pero estas ofertas de traspaso, que hasta la fecha involucran a los Knicks y Lakers, no suele ser del agrado de Durant. Al parecer para el alero, no estaría conforme con estos movimientos que se especulan en cuanto a su compañero, por lo que estaría planificando su salida. El destino de ambos jugadores es incierto, no hay nada concretado, pero el punto medio que deben abordar con urgencia los Nets, es si esa negociación finalmente se da.

El equipo quedaría desmantelado en cuanto a estrellas se refiere, poseen otros jugadores talentosos, pero tienen en cuenta que necesitan otros jugadores élites si desean meterse entre las conversaciones para ganar el campeonato del próximo curso.

A Irving le resta un año de contrato con los neoyorquinos, y para muchos especialistas mantener estas dos estrellas en un mismo equipo, parece ser un sueño imposible, el protagonismo es el factor que está causando esta novela que se está transformando en pesadilla para la franquicia.