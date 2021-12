La NBA con miedo a un contagio masivo de COVID

Redacción Meridiano

La pandemia de COVID-19 sigue presente en el mundo del deporte y la NBA podría ser el nicho de un “nuevo caos” por la enfermedad, luego de que Indiana Pacers y Toronto Raptors suspendieran sus prácticas de este jueves como medidas de precaución, ante los protocolos de salubridad establecidos por la liga para frenar la propagación del COVID-19, esto según la información publicada en las redes sociales del periodista Shams Charania.

Pacers and Raptors have cancelled their practices today due to health and safety protocols and abundance of caution.