Lakers vs Heat: Monk se convierte en el héroe inesperado para los angelinos

El escolta Malik Monk fue el salvador sorpresa de la noche para el triunfo 120-117 de Los Ángeles Lakers sobre Miami Heat que se tuvo que definir en la prórroga.

Los dorado y morado no contaron con su ala-pívot estrella LeBron James por lesión, mientras que los de Florida sufrieron la salida de Jimmy Butler en el primer cuarto por problemas en el tobillo.

Monk metió 5 de los 8 puntos de los Lakers en la prórroga para cerrar una gran velada de 27 puntos (10 de 13 en tiros), 6 rebotes y 3 asistencias saliendo desde el banquillo.



En los angelinos también destacaron Russell Westbrook (triple-doble con 25 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias) y Anthony Davis (24 puntos y 13 rebotes).



Los Lakers (7-5) han comenzado la temporada con dudas pero esta vez lograron una victoria de mérito ante uno de los mejores equipos de la Conferencia Este (7-4).





El partido era una reedición de las Finales de 2020 de la "burbuja" en la que los Lakers lograron el anillo.



Por parte de los Heat, Bam Adebayo (28 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias) y Tyler Herro (27 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) fueron los máximos referentes.



Los Lakers demostraron un gran acierto (50 % en tiros de campo y 47 % en triples) pero se vieron muy lastrados por las 22 pérdidas de balón (8 de ellas de Westbrook).



PARTIDO DE EMOCIONES ASCENDENTES



Los dos equipos se aliaron en un comienzo muy torpe, pobre y desordenado.



En poco más de cuatro minutos, los Lakers perdieron cuatro balones, y entre los dos equipos acumularon un desastroso 2 de 15 en tiros (3-4 con 7.48 en el reloj).



Los Lakers tardaron en engrasar su maquinaria, pero un triple de Carmelo Anthony recién salido del banquillo y un gran alley-oop de Russell Westbrook para Anthony Davis activaron su motor.



Un Davis dominador (11 puntos y 5 rebotes) acaparó el caudal ofensivo de los locales en el primer cuarto junto al sorprendente Avery Bradley, que encadenó tres triples seguidos para 11 puntos en el primer parcial (28-25).



Los Heat padecieron su escasa puntería desde el perímetro (2 de 11 en triples) y en el comienzo del segundo cuarto se encontraron además con la tercera falta de Bam Adebayo.





Kyle Lowry tomó el relevo de Jimmy Butler después de su lesión, pero Anthony mantuvo a los Lakers por delante (37-34 con 6.34 para al descanso).



El encuentro hasta entonces había sido muy físico y de ritmo pesado.



Sin embargo, Tyler Herro se encargó de agitar la ofensiva de los Heat con dos triples seguidos (47-47 con 2.35 por disputarse).



Al descanso (55-57) era una noche de actores secundarios: Bradley fue el máximo anotador de los Lakers (14 puntos) y Ellington brilló con tres triples seguidos, mientras que Herro se erigió en el faro de los Heat (15 puntos).



Los Lakers se fueron al vestuario con 12 pérdidas de balón.



BATALLA INTERIOR



Adebayo solo jugó siete minutos antes del descanso por culpa de las faltas, así que cuando volvió a la pista trató de recuperar el tiempo perdido castigando la zona de los Lakers.



Davis respondió al desafío en un fantástico cara a cara interior (64-64 con 7.48 por disputarse).





Pero no fue suficiente: Adebayo se había convertido en una pesadilla total para la defensa angelina, no solo anotando (14 puntos en el tercer cuarto) sino también distribuyendo el juego, y colocó a los suyos con ventaja antes del desenlace (82-86).



Los Lakers salieron a morder en el último cuarto y le dieron la vuelta al marcador aprovechando los minutos de descanso de Adebayo, pero en cuanto el pívot regresó -y Herro afinó su tiro- los Heat volvieron a carburar (93-95 con 8.21 para el final).



Los de Miami acariciaron la decena de puntos de ventaja con los tiros libres de Lowry y Tucker mientras Davis sujetaba a unos Lakers con dudas (95-102 a falta de 6.24).



No obstante, fue Anthony el que enseñó el camino de la épica a los Lakers, que volvieron a creer tras un triple de un Malik Monk letal en el último cuarto (102-106 con 3.51 por jugarse).



El Staples Center se puso en pie y Westbrook, con dos canastones marca de la casa en el último minuto, hizo realidad la remontada (112-110 a falta de 27.4 segundos).





Sin embargo, un gran mate tras rebote ofensivo de Tucker empató el encuentro y Westbrook no pudo evitar la prórroga con un triple sobre la bocina.



Monk sentía la adrenalina en su cuerpo y con 5 puntos seguidos lanzó a unos Lakers que -ahora sí- apretaban en defensa (119-114 con 1.30 por disputarse).



Adebayo prometió batalla hasta el final con un dos más uno (119-117 a falta de 21.2 segundos) y Herro tuvo un triple para remontar tras una absurda falta de saque de los Lakers, pero Anthony dio algo de oxígeno a los locales (120-117 con 6.5 segundos en el reloj).



Al final, Herro falló un nuevo triple decisivo y los Lakers respiraron tras un triunfo tan esforzado como valioso.