Informe: Bucks y Budenholzer acuerdan una ampliación de tres años

Los Bucks de Milwaukee acordaron una extensión de contrato de tres años con el entrenador en jefe Mike Budenholzer, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN.

Budenholzer estaba listo para entrar en el último año de su contrato, pero ahora se informa que estará con Milwaukee hasta 2024-25.

El técnico de 52 años condujo a los Bucks a su primer título de la NBA en medio siglo en julio.

ESPN story on Bucks coach Mike Budenholzer agreeing to a three-year contract extension that takes him through the 2024-2025 season: https://t.co/Pz6kne0Efi